Freixenet valorarà traslladar la seva seu fora de Catalunya si es declara la independència

Freixenet estudiarà la possibilitat de traslladar la seva seu social fora de Catalunya si es declara la independència. El president de la companyia, Josep Lluis Bonet, ha explicat en una entrevista a RNE que si s'arriba a aquest extrem, ell mateix proposarà el canvi de domicili al consell d'administració. Bonet avisa que una declaració unilateral d'independència serà una "catàstrofe" per a Catalunya, per a Espanya i també per a Europa, i l'ha titllat de despropòsit.

Bonet ha assenyalat que fins ara era incrèdul amb la declaració d'independència , però ara veu que potser està "equivocat" i, en conseqüència, no descarta la possibilitat de traslladar la seu dels cellers fora de Catalunya.

A més, el president de Freixenet ha aplaudit la decisió del Banc Sabadell perquè creu que s'ha pres amb "sentit comú", ja que creu que una sortida de la Unió Europea "portaria a una situació molt difícil als dipositants". Respecte a una possible retirada de dipòsits, segons Bonet, "la gent comença a tenir por". Per això, el president de Freixenet ha demanat als polítics que "deixin de mirar-se el melic" i "mirin als ciutadans que estan al seu servei i no al revés".