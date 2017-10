El Berguedà rebrà 3 milions d'euros per a polítiques actives d'ocupació

El secretari general del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, va anunciar, ahir a Berga, que la Generalitat invertirà 3 milions d'euros al Berguedà en polítiques actives d'ocupació enguany, una xifra que suposa el 25% més del que el Govern hi havia invertit fins ara.

En declaracions als periodistes dels mitjans de comunicació locals, Josep Ginesta va explicar que en les convocatòries d'aquest any «arribaran 2,2 milions d'euros, i això és el 25% més de les de l'any 2015 que s'acabaven el 2016». I la resta, fins als 3 milions d'euros, arribaran a través dels ajuts de polítiques de suport a centres especials de treball, empreses d'inserció i també renda mínima garantida, renda mínima de ciutadania.

Josep Ginesta, ahir, va fer estada al Berguedà, on va visitar el centre especial de treball del Taller Coloma i es va entrevistar amb responsables del Consell Comarcal, de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, de l'Associació Comarcal d'Empresaris i també dels de l'Ajuntament de Berga. Ginesta va destacar que les ajudes que arribaran són les que havia demanat el territori i que treballen de forma coordinada amb els ens berguedans.

Josep Ginesta va explicar que la renda mínima garantida «la considerem com a política d'ocupació, és una prestació per a les persones que no tenen feina, que no tenen recursos». Va exposar que del total de persones que es troben a l'atur al Berguedà (2.035) només el 43% cobren prestació. D'aquí la necessitat d'aplicar la renda mínima per atendre les persones que no perceben cap ingrés.

Josep Ginesta va informar que, al Berguedà, el percentatge de persones que es troben a l'atur de més de 45 anys «està més a prop del 60% que no pas del 40 per cent llarg que és en el conjunt del país». A més, «la meitat d'aquests aturats fa més de 12 mesos que són a l'atur, i el 87 % no tenen formació professional o superior, cosa que els fa molt vulnerables en el mercat de treball». Josep Ginesta va dir que un dels reptes és trobar la manera «d'enfortir la persona davant d'un mercat de treball complex que a vegades és cíclic, que a vegades genera activitats que neixen i moren ràpidament», fet que genera que les persones entrin i surtin molt ràpidament del mercat de treball «i especialment en aquests col·lectius de més dificultats, persones més grans de 45 anys, amb atur de llarga durada, sense formació». Aquesta serà una de les àrees «en les quals s'haurà de treballar especialment a la comarca», va declarar Ginesta.

Un altre dels àmbits de treball serà en la retenció del talent del Berguedà, i així evitar l'anomenada fuga de cervells, persones que es formen al territori i que ja no hi tornen, perquè un cop han completat els seus estudis superiors es queden a treballar a fora del Berguedà.

D'altra banda, Josep Ginesta va destacar la «bona feina» que duen a terme conjuntament l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà «per impulsar les oportunitats de la comarca», i va assegurar que treballen de bracet.