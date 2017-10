Els primers alumnes de l'FP dual s'estrenen a la mina

Estudiants de la primera promoció d'estudiants de l'FP dual específica d'ocupació per a la mineria han començat a treballar a les mines d'ICL de Súria i Sallent. El 70% dels alumnes que van començar l'any 2015 els graus mitjans d'Excavacions i Sondatges, i d'Electromecànica de Maquinària, han estat contractats per la mateixa empresa o per empreses que treballen per a ICL Iberia.

Dels 18 alumnes graduats en el cicle mitjà d'Excavacions i Sondatges, impartit a Súria, 11 nois i una noia ja han començat a treballar a les instal·lacions mineres com a plantilla pròpia, o amb contracte per part d'empreses que treballen per Iberpotash. D'altra banda, dels 11 alumnes ja graduats de la primera promoció d'Electromecànica de Maquinària, a Sallent, 8 també treballen en empreses de manteniment.

El juliol del 2015 ICL va signar un conveni amb la Generalitat i els ajuntaments de Súria i Sallent que establia l'inici de la formació de caràcter dual amb estudis explícitament relacionats amb els treballs al sector miner. Els dos cicles formatius de grau mitjà s'imparteixen al llarg de dos cursos lectius, el primer més teòric, als instituts Mig Món de Súria i Llobregat de Sallent.

L'objectiu del conveni és la millora de la qualificació professional de les persones de l'àmbit de l'extracció de mineral, en el cas del grau d'Excavacions i Sondatges que s'imparteix a Súria, i la formació tècnica adreçada a realitzar el manteniment dins la mina, en el cas del grau d'Electromecànica de Maquinària, que s'imparteix a Sallent. La segona promoció va fer formació més teòrica el curs passat i ara inicien les pràctiques remunerades a Cabanasses, Pou 1 i Vilafruns. La tercera promoció, que ha començat les classes fa poques setmanes, ja té 38 alumnes matriculats.