BBVA i FIHR impulsen el sector turístic de la Catalunya Central

El director territorial de BBVA i el president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració (FIHR) han signat un acord de col·laboració financera que beneficiarà 15 gremis d'hostaleria i turisme, entre els quals els del Bages, Solsonès, l'Anoià, Moianès, Osona i Baix Llobregat Centre-Nord. Segons va explicar en un comunicat el BBVA, el conveni contempla línies de finançament específiques, productes financers i serveis adequats a les necessitats del col·lectiu, per contribuir a l'expansió del sector hoteler i turístic. Així, s'oferiran condicions especials en productes i serveis per a comerços i turisme per ajudar la seva expansió. L'acord el van signar el director territorial de BBVA a Catalunya, Xavier Llinares, i el president de la FIHR, Pere Santos.