Un vi Abadal blanc, el més ben valorat del Bages als Vinari

Els premis Vinari, un referent del vi a Catalunya, han reconegut un dels vins del celler Abadal com el més destacat d'enguany a la DO Pla de Bages. L'Abadal blanc 2016 és Vinari d'Or 2017 al millor vi de la DO Pla de Bages, i el segueixen el Petit Bernat Negre 2016 –Vinari de Plata– i l'Abadal rosat 2016. Aquest Abadal blanc parteix dels raïms picapoll, macabeu, chardonnay i sauvignon blanc.

Abadal també té una destacada valoració a la Guia Peñín 2018. Per sobre del valor 90, de la DO Pla de Bages, hi ha l'Abadal 3.9 2015, l'Abadal franc 2016 i l'Abadal nuat 2015. I també U d'Urpina 2014 ; Collbaix la LLobeta 2013; Collbaix cupatge 2011; Collbaix singular blanc, i Jaume Grau i Grau Sensus 2013 i Jaume Grau i Grau col·lecció Garnatxa 2013.