Investiguen editorials de llibres de text per repartir-se el mercat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un expedient sancionador a diverses editorials de llibres de text després d'obrir una investigació per possibles pràctiques restrictives de la competència consistents en acords o pràctiques concertades per al repartiment del mercat.

Les empreses de l'Anele (Associació Nacional d'Editors de Llibres i Material d'Ensenyament), el Grup SM, Grup Anaya, Grup Santillana, Oxford University Press, Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson i Teide són les empreses investigades, segons va assenyalar ahir Competència en un comunicat.

Precisament Anele, després de fer-se públic aquest comunicat, va assegurar que està «convençuda» que durant la investigació que portarà a terme la CNMC es demostrarà que no hi ha hagut «pràctiques anticompetitives» en el sector de llibres de text. També explica en el mateix comunicat que «està col·laborant i ho continuarà fent» amb la CNMC per portar a terme la investigació. Afegeix, a més, que quan conegui més dades i tingui accés a l'expedient podrà fer «una anàlisi més detallada de les qüestions que han provocat» la investigació.

En concret, segons va explicar en el seu comunicat la CNMC «s'analitzen acords o pràctiques concertades entre les entitats per al repartiment del mercat de l'edició i de la comercialització de llibres de text no universitaris a Espanya, la fixació de determinades condicions comercials en el mateix i l'intercanvi d'informació comercial sensible».

Així mateix, s'investiga la possible existència d'acords o pràctiques concertades addicionals entre Anele, Grup SM, Grup Anaya, Grup Santillana, Oxford University Press, Edebé, McMillan, Pearson, Teide i Serbal que tindrien per objecte «la fixació de preus i altres condicions comercials relatives a l'anomenat llibre de text en format digital a Espanya».

I també s'investiguen possibles pràctiques restrictives de la competència entre el Grup SM, Edebé i Baula, consistents en acords o pràctiques concertades per al repartiment dels llibres de text per a centres de titularitat catòlica.

Aquesta investigació s'ha iniciat després d'una denúncia presentada per l'editorial Vicens Vives.

La comissió de la competència considera que «hi ha indicis racionals» de la comissió, per part de les esmentades editorials, de possibles infraccions de la Llei de defensa de la competència i del Tractat de funcionament de la Unió Europea, per conductes restrictives de la competència.

En el seu comunicat, la Cominissió Nacional dels Mercats i la Competència va especificar també que la incoació d'aquest expedient per investigar possibles pràctiques anticompetitives no prejutja el resultat final de la investigació i que s'obre ara un període màxim de 18 mesos per a la instrucció i la resolució.