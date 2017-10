L'Advocacia estudia si l'OPA a Abertis necessita permís del govern

El govern central ha encarregat a l'Advocacia de l'estat que determini si la companyia italiana Atlantia necessita l'autorització de l'Executiu per comprar Abertis, grup que gestiona autopistes de peatge de titularitat pública i que controla Hispasat, que opera en un sector considerat estratègic.

El dia després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aprovés el fullet de l'OPA d'Atlantia, Red Eléctrica –companyia en la qual l'estat té el 20% del capital– ha admès el seu interès a adquirir la participació que Abertis té a Hispasat. El termini d'acceptació de l'OPA d'Atlantia –el període en el qual els accionistes d'Abertis poden acceptar l'oferta de l'empresa italiana– va començar ahir i s'estendrà fins al 24 d'octubre. El consell d'administració d'Abertis té deu dies naturals per pronunciar-se sobre l'operació i qualsevol OPA competidora s'haurà de formalitzar aviat, perquè la llei estableix que haurà de presentar-se com a màxim d'aquí a cinc dies naturals abans que acabi el període d'acceptació. El calendari ajustat pressiona ACS, que estudia la possibilitat de llançar una 'contraopa'. Malgrat que el procés s'ha posat en marxa, queda en l'aire un dubte fonamental: si l'operació haurà de comptar o no amb l'autorització del govern central.

Atlantia assegura en el fullet de l'opa que, segons el seu parer, no necessita autorització per agafar el control d'Abertis i de les seves societats, per la qual cosa no ha comunicat l'operació a cap autoritat excepte a la CNMV.