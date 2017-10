La manresana Indústries Ponsa trasllada la seva seu social a Madrid

La històrica empresa manresana Indústries Ponsa, especialitzada en la fabricació de cintes tèxtils, va anunciar ahir el trasllat de la seva seu social a Madrid. Ponsa esdevé així la primera empresa de la Catalunya Central que fa un pas que ja han decidit, en els últims dies, grans societats de l'Íbex 35, com CaixaBank, Banc Sabadell, Gas Natural, Abertis, Colonial i Cellnex, a més de Torraspapel, MRW, San Miguel o DVD Dental, entre d'altres.

Segons va comunicar ahir la direcció de Ponsa a la plantilla, l'empresa justifica la decisió (que va prendre dilluns, el mateix dia en què va fer el registre públic de la notificació) en el fet que «volem transmetre un missatge de tranquil·litat» després, diu l'empresa, «de vàries preguntes rebudes sobre la situació actual de Catlaunya i com afectaria una ruptura per la declaració d'independència en les nostres relacions comercials». Segons el comunicat de Ponsa, «el canvi es fa per garantir a tots i cadascun dels nostres clients, col·laboradors i proveïdors la mateixa estabilitat, qualitat i confiança en els nostres productes que els hem servit durant els últims 189 anys». La direcció assegura que «en cap moment les nostres operacions quedaran fora de la Unió Europea i de l'euro», i alhora que «la producció de Manresa podrà continuar sent exportada amb tota normalitat als nostres clients i els llocs de treball es mantindran».

En declaracions ahir a Regió7, fonts del consell de direcció van afegir que «feia dies que en parlàvem» i que han hagut de prendre una decisió després que al mercat europeu «se'ns mira amb més por, perquè allà la informació que es rep de la situació a Catalunya no és tan activa. I en altres països ja han viscut situacions com la nostra». Segons les mateixes fonts, la inquietud sobre l'entorn jurídic de les empreses catalanes podria generar «un boicot», del qual, però, l'empresa no té avui dades. «Ho haurem d'avaluar a final de mes, però el que anem rebent són preguntes». En qualsevol cas, l'empresa recorda que «sense clients no hi ha facturació i sense facturació no existim». Les fonts del consell de direcció també insistien que «de moment, aquesta decisió no implica res, només és per protegir clients i treballadors».

Indústries Ponsa, amb una facturació de 16 milions d'euros en el darrer exercici, ven el 30% de la seva producció al conjunt de l'estat (només el 5% a Catalunya). La resta viatja a diversos punts d'Europa. Ponsa té centres de producció a la Xina i Romania i també té instal·lacions a Suècia, a més de la fàbrica de Manresa, on treballen un centenar de persones.

La notícia va causar sorpresa ahir a la Cambra de Comerç de Manresa. El seu president, Pere Casals, afirmava que «no ho sabia, però és possible que es donin altres casos. Podem veure moviments en els propers dies. Les empreses es plantegen escenaris de futur i estan a l'espera de prendre decisions en funció dels moviments que es vagin produint».

Segons Casals, «a qui té una part del seu mercat a Espanya se li estan fent moltes preguntes, fins i tot es demana l'opinió personal. No sabria dir si s'està gestant un boicot», conclou el president de la cambra. Per a Casals, «a Ponsa deuen haver valorat que podrien tenir problemes, encara que aquesta sigui una situació cojuntural. Les decisions són sempre molt particulars de cada empresa». «Hi ha inquietud, és cert», diu Pere Casals, «però qui treballa més cap als mercats de fora s'ho mira d'una altra manera, perquè això no serà mai d'un dia per l'altre». Casals assegura no tenir «cap constància que hi hagi més empreses que hagin pres decisions».