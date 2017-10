La UE adopta nous mecanismes per a la doble imposició i estudia reformar l'IVA

Els ministres d'Economia de la Unió Europea (UE) van adoptar ahir un nou mecanisme per resoldre els conflictes per doble imposició entre països i van mantenir una primera discussió sobre la reforma de l'IVA, que preveu eliminar l'exempció d'aquest impost en les vendes transfrontereres.

Amb la normativa sobre doble imposició aprovada al Consell de Ministres (Ecofin), s'establirà un sistema vinculant en què àrbitres independents dirimiran les disputes quan dos països reclamin impostos a un contribuent pels mateixos ingressos. «Aquest nou sistema és una gran millora. Encoratjarà la inversió, crearà un entorn fiscal més favorable i reduirà els costos per a les empreses», va afirmar en un comunicat el ministre de Finances estonià, Toomas Tõniste, el país que ostenta la presidència rotatòria de la Unió durant el segon semestre de l'any.

La nova directiva preveu un «procediment d'acord mutu» que seria iniciat pel pagador dels impostos, sota el qual els estats poden arribar a un acord en dos anys. Si falla, s'aplicaria un arbitratge per resoldre la disputa en un termini determinat i per això es nomenaria un panell de tres àrbitres independents, ambdós experts de cada país en disputa.

El vistiplau dels titulars econòmics dels Vint era l'últim pas necessari perquè la mesura entri en vigor i els països tindran ara fins al 30 de juny del 2019 per incloure-la en les seves legislacions nacionals. Els ministres també van mantenir una primera discussió sobre la proposta de la Comissió Europea per reformar l'IVA, que busca adaptar les normes amb l'objectiu de reintroduir l'impost en les transaccions entre països i tapar les llacunes que permeten que cada any les arques públiques deixen d'ingressar 50.000 milions d'euros per frau. Amb el sistema proposat, l'exportador hauria de cobrar l'IVA al comprador i lliurar-lo a la Hisenda del seu país. Després seria aquesta la que s'ocuparia de transferir-lo al fisc del país de destinació del bé.

Si bé el comissari europeu d'Afers Financers i Econòmics, Pierre Moscovici, ja va anticipar la setmana passada les possibles reticències de les capitals comunitàries, França i Espanya van donar el seu suport explícit a la iniciativa durant la reunió.