L'FMI veu una gran bombolla financera en formació

L'FMI va fer ahir una crida contra «la complaença» davant les bones perspectives econòmiques en advertir que el perllongat estímul monetari està elevant els riscos financers, que inclouen un excessiu auge en el valor dels actius i notables increments de l'endeutament global.

«Encara que les aigües semblen calmades, s'estan creant vulnerabilitats sota la superfície que si no s'atenen podeu fer la recuperació global», va dir Tobias Adrian, director del Departament d'Afers Monetaris de l'FMI. Especialment, va afegir Adrian, en un context en què «és probable que el procés de normalització monetària es demori encara diversos anys. Per això, va alertar els bancs centrals que «una normalització monetària massa ràpida pot provocar turbulències no desitjades en els mercats i fer marxa enrere al progrés realitzat cap als objectius d'inflació».