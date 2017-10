Rossignol firma un nou conveni laboral que aporta millores salarials, de contractació i d'estabilitat

La direcció i els representants dels treballadors de Rossignol van signar aquest dilluns un nou conveni que aporta millores en les condicions laborals, salarials i de contractació per al conjunt de la plantilla, segons apuntava ahir en un comunicat la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya, sindicat majoritari al comitè de l'empresa amb seu a Artés. El sindicat diu que fa «una valoració molt positiva de l'acord, aconseguit després d'intenses setmanes de negociació».

Amb la signatura del conveni, explica el comunicat sindical, «s'ha aconseguit revertir la tendència dels darrers convenis en matèria d'increment salarial, i s'ha establert la creació d'un nou plus salarial per reduir de forma significativa les diferències salarials existents a la plantilla». A banda de la negociació salarial, el nou conveni aporta «millores en matèria de contractació i estabilitat de la plantilla, a més de l'establiment d'altres mesures com un pla de igualtat com a instrument per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes».

El principals acords assolits en el conveni col·lectiu, que tindrà una durada de 3 anys (fins al 31 de març de 2020), consisteixen en un increment salarial de l'1,6% el primer any, i del 2% el segon i tercer any de vigència del conveni; la revisió sobre el que excedeixi l'IPC del 2,35% el primer any i el 2,75% el segon i tercer any; el manteniment i millora en el Plus Compromís, consistent en una paga en 4 trams del 0,7%, cadascun en funció del compliment d'objectius; la millora en la promoció professional; l'establiment d'un plus per a les noves contractacions que s'hagin realitzat a partir de l'1 d'abril del 2014 i posteriors de manera, apunta CCOO, que «es redueixen de forma molt important les diferències salarials existents a la plantilla»; reconversió de 28 contractes a indefinits durant la vigència del conveni, mentre que 28 contractats a través d'ETT passaran a fixos discontinus; ampliació de la permanència de fixos discontinus; elaboració d'un pla d'igualtat; creació d'una Comissió de Mètodes i Temps amb participació de l'empresa i el comitè d'empresa; i millores en altres aspectes normatius i d'adaptació del text del conveni.