El turisme del territori central preveu una bona ocupació pel pont del Pilar

El sector turístic de la Catalunya Central confia assolir una bona ocupació pel pont del Pilar. Mentre que les reserves per a avui i divendres són més baixes, al llarg del cap de setmana l'ocupació se situaria entorn al 90%, sobretot en el turisme rural. Al Berguedà, per exemple, s'apunta que l'ocupació aquesta tardor serà millor que la del 2016.

Quant a l'afectació en el turisme per la inestabilitat política, la majoria de comarques del territori asseguren que no s'ha notat en el ritme de reserves, a excepció del Solsonès. Així, el Gremi d'Hostaleria del Solsonès ha explicat que en els darrers dies dos grups d'estrangers, de 50 i 25 persones respectivament, han anul·lat la seva reserva, tot i que apunten que les anul·lacions no afecten les reserves pel pont del Pilar.

Al Berguedà s'estima que l'ocupació anirà del 70% (dijous i divendres) fins al 90% (cap de setmana). El president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Jordi Pellicer, explica que «aquesta tardor sembla que l'ocupació turística serà millor que la de l'any passat, ja que el volum de reserves i peticions està per sobre de les del 2016». Pellicer diu que, en cap cas, al Berguedà han notat cap efecte negatiu derivat de l'1-O: «No ens ha afectat ni en les reserves ni en l'interès de la gent per venir aquí».

Un altre dels reclams turístics per excel·lència de les comarques centrals, Montserrat, també té un registre de reserves similars al de l'any passat pel pont del 12 d'octubre. L'ocupació de l'hotel va del 60 al 80%, mentre que les reserves a les cel·les van del 60 al 100%.

El turisme rural de la zona de l'Alta Anoia també augura una bona ocupació per als dies del pont que comença avui, sobretot durant el cap de setmana. Fonts del Consorci per a la Promoció de l'Alta Anoia expliquen que les reserves pel cap de setmana del pont se situen entre el 85 i el 90%, malgrat que les nits de dimecres i dijous són més fluixes. Des del Consorci, però, apunten que aquesta és una tendència dels darrers anys, que els visitants acostumen a fer reserves per una mitjana de dues nits ni que hi hagi més dies de festa. Pel que fa a la situació política, des del Consorci per la Promoció de l'Alta Anoia asseguren que no han notat cap afectació.