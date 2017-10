Lagarde avisa del risc de «complaença» en el bon moment econòmic global

El bon moment econòmic s'ha d'aprofitar per avançar en les reformes estructurals necessàries per assegurar la solidesa de la recuperació i protegir-se de riscos com les bombolles financeres en potència i la creixent desigualtat d'ingressos, va afirmar ahir Christine Lagarde, directora de l'FMI.

«No és el moment de ser complaent, és el moment de prendre aquestes decisions que permetran que més gent i més països es beneficiïn de la recuperació», va dir Lagarde en la conferència de premsa a l'inici de l'Assemblea Anual del Fons Monetari Internacional (FMI ) i el Banc Mundial (BM).

Davant d'un panorama econòmic de creixent optimisme, després de la revisió a l'alça de les perspectives globals al 3,6% per al 2017 i 3,7% per al 2018, la màxima autoritat del Fons va optar per oferir un missatge matisat per la cautela i la prudència. Sí que va reconèixer que «la recuperació és la més forta i més generalitzada» des del 2010, però també va advertir que «encara no és completa».

Un dels pocs punts negres en l'ambient són els dubtes sobre el procés de negociació del Brexit entre la Unió Europea i el Regne Unit, del qual Lagarde reconeix que està generant «ansietat i incertesa».

En el seu esperat informe sobre l'economia global, el Fons ha alertat sobre la formació de bombolles financeres com a conseqüència del prolongat període d'estímul monetari. Així mateix, l'informe del fons ha reconegut la creixent desigualtat econòmica, especialment en el si dels països avançats, i ha advertit que pot afectar la «cohesió social» i la polarització política dins de l'ascens dels populismes.

«Som en un moment en què hem de posar-nos en acció i arreglar les esquerdes a la teulada per a properes tempestes», va afirmar Lagarde.

En la mateixa línia es va expressar el president del Banc Mundial, Jim Yong Kim, que va afirmar que això és particularment urgent en els països en desenvolupament, que «han de reforçar la seva capacitat de resistència davant els reptes que acumulen, com el canvi climàtic, desastres naturals, desplaçament forçat i fam».