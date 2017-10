Espanya, tercer país de la UE amb més quantitat de passatgers aeris l'any 2016

Espanya va ser el tercer país de la Unió Europea (UE) amb més passatgers aeris durant el 2016, en registrar-ne un total de 194 milions, i va liderar el creixement de viatgers entre els cinc estats membres amb més usuaris, gràcies a un creixement de l'11%, va explicar l'oficina d'estadística Eurostat. En els Vint-i-vuit, 972,7 milions de ciutadans van pujar a un avió l'any passat, el 5,9% més que el 2015 i el 29,1% comparat amb el 2009, va precisar Eurostat. Des del 2009, el trànsit aeri ha crescut de manera continuada a tot el club comunitari.

El 2016, els trajectes dins de la unió van representar el 47% de tots els passatgers, mentre que els vols a països no pertanyents a la UE van suposar el 35,6% i els viatges nacionals van arribar al 17,3%. L'oficina d'estadística va afegir que el 2016 sis persones van morir en accidents de vols comercials en els Vint-i-vuit.

El Regne Unit (249 milions) va registrar el màxim de viatgers, seguit d'Alemanya (201 milions), Espanya (194), França (145) i Itàlia (135). A tots els països es van produir increments, excepte a Bèlgica (2,7% menys) i Eslovènia (2,2% menys). Les principals pujades van tenir lloc a Bulgària (22,5%), Romania (20,5%), Xipre (18,1%), Hongria (14,1%), Croàcia (13,8%), Portugal (13,7%), Lituània (13,3%) i Luxemburg (12,5%).

Entre els cinc estats membres amb més passatgers, els principals creixements es van detectar a Espanya (11%) i el Regne Unit (7,1%), mentre que, en el conjunt de la Unió Europea, la xifra de persones que van viatjar en avió va créixer en 54,4 milions gràcies, sobretot, a l'augment en el transport dins del territori comunitari.

Si s'observen les dades dels aeroports, Londres/Heathrow es va mantenir com el de més volum, amb 75,7 milions de passatgers (l'1% més que el 2015), per davant de París/Charles de Gaulle (65,8 milions, el 0,3% més), Amsterdam/Schiphol (63,6 milions, el 9,3% més), Frankfurt/Main (60,7 milins, el 0,4% menys) i Madrid/Barajas (49,2 milions, el 6,2% més). A continuació, van aparèixer Barcelona/el Prat (43,8 milions, l'11% més), Londres/ Gatwick (43,1 milions, el 7,2% més), Múnic (42,2 milions, el 3,2% més) i Roma/Fiumicino (41,6 milions, el 3,3% més). Dels trenta aeròdroms amb més usuaris, només a Frankfurt/Main (0,4% menys) i Brussel·les/Zaventem (6,4% menys), afectat aquest últim per l'atemptat terrorista del març del 2016, va caure el nombre de passatgers.

Entre aquests trenta aeroports, les principals pujades es van detectar a Londres/Luton (19,4%), Màlaga/Costa del Sol (15,7%) i Varsòvia-Chopin (14,5%), per davant de Lisboa (11,7%), Dublín (11,2%), Barcelona/el Prat (11%), Manchester (10,9%), Atenes i Palma de Mallorca (10,6% als dos aeroports).

Com el 2015, Londres/Heathrow (44,8 milions) va rebre la quantitat superior de viatgers en trajectes a països no pertanyents a la UE, Amsterdam/Schipol (37,9 milions), la màxim de passatgers que anaven a altres destinacions comunitàries, mentre que París/Orly i Madrid/Barajas (14,1 milions als dos) van ser líders per usuaris nacionals.