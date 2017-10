L'antiga Pujol Muntalà negocia un expedient per tancar la producció

L'empresa amb seu a Sant Fruitós Gear Solutions, l'antiga Pujol Muntalà, ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per extingir el contracte de 65 dels 72 treballadors de la planta. La intenció de l'empresa és cessar la producció industrial de reductors d'engranatges i mantenir a les instal·lacions bagenques un departament comercial per donar sortida als productes de Motovario, la matriu de Gear Solutions.

L'expedient es va presentar a Inspecció de Treball el 3 d'octubre. Des d'aleshores, empresa i representants dels treballadors estan en procés de consultes per intentar arribar a un acord que satisfaci les dues parts. De moment, s'han celebrat dues reunions, en les quals s'han fixat els punts preliminars de la negociació.

Tanmateix, CCOO, el sindicat majoritari al comitè de Gear Solutions, «insta la direcció a retirar l'expedient i a buscar una sortida que permeti garantir la continuïtat de l'activitat i dels llocs de treball», segons un comunicat que va fer públic ahir la sectorial d'Indústria de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central. En la nota, el sindicat adverteix la direcció de l'empresa que «no pot fer pagar als treballadors i treballadores la seva mala gestió empresarial».

Judit de las Heras, responsable de Recursos Humans de Gear Solutions, explicava ahir a Regió7 que els motius de l'expedient «són econòmics però també de desenvolupament de producte», i declinava donar-ne més detalls. De las Heras insistia que «no estem parlant d'un tancament, sinó d'una reestructuració de l'activitat, en què intentarem mantenir el màxim nombre de treballadors». La directiva explicava que el plantejament inicial de l'empresa «és una proposta extensiva. S'ha de deixar que el procés de consultes maduri. Encara queden unes setmanes per endavant i ara és difícil dir on acabarem».

El sindicat apunta en el seu comunicat que la motivació de l'empresa per a la finalització de l'activitat industrial a les instal·lacions rau en la «falta de matèria primera per poder treballar». El tancament, el mes de juny, de la foneria Pujol Muntalà, hauria estat el detonant de la decisió de Gear Solutions. La foneria, en mans majoritàries de Ricardo Coscollola des de la primavera del 2014, va presentar el mes de maig un concurs de creditors, que va acabar amb el tancament de l'empresa unes setmanes més tard. La trentena de treballadors que estaven en nòmina han començat a cobrar del Fons de Garantia Salarial. Segons fonts consultades properes a aquella negociació, l'interès d'algunes empreses per assumir el passiu de la foneria no es va concretar i la propietat va decidir presentar el concurs.

Amb la foneria tancada, Gear Solutions va quedar sense subministrament de matèria primera per donar forma als seus reductors d'engranatges. Així, Gear Solutions perdia «un component estratègic de l'empresa», segons les fonts consultades. Traslladar la fabricació dels 600 motlles de productes a una altra foneria «hauria estat caríssim i hauria comportat molt temps», explica un exdirectiu de Gear Solutions.

Josep Rueda, secretari general d'Indústria de la territorial Vallès Occidental-Catalunya Central, recorda que Gear Solutions «sabia que tindria pèrdues quan va tancar la foneria», i que ja va presentar un expedient fa un parell de mesos «amb els mateixos motius» que al·lega ara la societat. «L'empresa», explica Rueda, «diu que si no pot arribar a un acord per a l'ERO presentarà un concurs de creditors, fet que vol dir deixar de pagar nòmines i acabar cobrant a Fogasa. I que tenen causes per presentar-lo perquè tenen pèrdues molt elevades». El sindicat, per contra confia que hi ha «causes suficients per desestimar l'ERO d'extinció per defecte de forma».

Pujol Muntalà va ser adjudicada pel jutjat mercantil número 7 de Barcelona a la multinacional italiana Motovario el febrer del 2014 en resolució del concurs presentat per l'empresa bagenca. Motovario oferia 400.000 euros i la subrogació de 78 dels poc més de 119 contractes d'empleats. La italiana llogava les naus on ha estat operant la fàbrica a la mercantil Can Caballé, administrada per Òscar Pujol, responsable fins llavors de Pujol Muntalà.

En presentar públicament el seu projecte per a l'empresa bagenca, Motovario va assegurar voler «construir un grup fort i competitiu», deia Maurizio Negro, conseller delegat de Motovario. La multinacional es comprometia a «fer créixer» Gear Solutions, amb l'adquisició de la qual buscava garantir-se el lideratge al mercat espanyol. Motovario, en mans del fons Synergo, va ser venuda a la taiwanesa Teco el 2015.

La foneria Pujol Muntalà també va entrar en concurs el 2013, i va ser adjudicada a la primavera del 2014 a una societat d'inversors liderada per l'empresari Ricardo Coscollola, i de la qual formaven part també Juan Molins i Joan Mas, germà de l'expresident de la Generalitat Artur Mas. Gear Solutions era el principal client de la foneria. Coscollola va presentar-se en societat assegurant que el seu equip tenia «mentalitat alemanya», i afirmava que l'operació no era «especulativa». Actualment, el que queda de la foneria està sent subhastat com a ferralla.