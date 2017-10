Barcelona mostra les últimes tendències en piscines i 'wellness'

Aigua flotant sense sal, adhesius antiofegament, piscines impreses en 3D i connectades a l'Internet de les Coses (IoT, per la seva sigla en anglès) i ulleres de realitat virtual submarines són algunes de les novetats tecnològiques que es presenten al saló Piscina & Wellness, que ahir va obrir portes a la Fira de Barcelona.

El saló, obert fins divendres, mostra innovacions, equips i tecnologies de 341 expositors de 25 països, i projectes de més de 12 start-ups relacionats amb l'aigua.

Entre les novetats del saló, hi ha piscines construïdes amb tècniques d'impressió 3D, sistemes basats en l'IoT per controlar i gestionar a distància les instal·lacions aquàtiques, tractaments d'aigua naturals alternatius al clor o una piscina capaç de reproduir els efectes climàtics del mar. Cobertes de piscina antialgues, bombes de calor, sistemes filtrants, mosaics amb adhesius de seguretat per senyalitzar piscines, sistemes de jocs d'aigua infantils, elevadors d'accés o robots netejafons, són altres dels productes que s'exhibeixen al saló. Aquest any, la Fira ha habilitat el Wellness Spa Experience, un centre de benestar de 740 metres quadrats que serveix perquè els visitants coneguin els equipaments i serveis que es requereixen perquè una instal·lació resulti funcional.