ACS ofereix 17.100 milions per Abertis a través de la filial alemanya

La constructora alemanya Hochtief, controlada per ACS, ofereix 17.100 milions d'euros pel cent per cent d'Abertis en la seva opa llançada per l'empresa concessionària espanyola excloent-hi les accions que posseeix en autocartera, representatives del 8% del seu capital social.

Amb un preu de 18,76 euros per acció, l'oferta valora Abertis en 18.580 milions d'euros, però excloent-hi els 78.815.937 títols en autocartera, representatius del 7,958% del capital social. L'import a desemborsar per Hochtief, entre efectiu i canvi d'accions, puja a 17.100 milions. El preu per acció ofert per la filial alemanya d'ACS (18,76) supera l'oferta formulada per la italiana Atlantia de 16,5 euros per títol, que valora Abertis en 16.341 milions d'euros.

L'oferta de Hochtief està condicionada a l'acceptació d'almenys el 50% més una acció d'Abertis i que optin per la contraprestació en accions 193.530.179 títols de la concessionària espanyola, el màxim permès. El president del comitè executiu de Hochtief i conseller delegat d'ACS, Marcelino Fernández Verdes, va dir que la seu de la nova empresa combinada amb Abertis se situarà a la ciutat alemanya d'Essen i cotitzarà a la borsa alemanya.

D'altra banda, com a conseqüència d'aquest anunci d'oferta, les cotitzacions d'ACS i Abertis es van disparar ahir el 5,17% i el 7,02%, respectivament. Els títols d'ACS es van revalorar al tancament de la sessió 0,725 euros fins a 33,055 euros i els d'Abertis, en 1,235 euros, fins a 18,84 euros.