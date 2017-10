Atlantia defensa la seva oferta per Abertis però no descarta canviar-la després de la feta per ACS

El conseller delegat de la concessionària italiana Atlantia, Giovanni Castellucci, ha defensat la «validesa econòmica» de la seva oferta pública d'adquisició (OPA) per l'espanyola Abertis, encara que no descarta canviar-la després de la proposta d'ACS.

«Nosaltres seguim fortament convençuts de la validesa econòmica i industrial de la nostra oferta per a tots els accionistes d'Atlantia i d'Abertis», va diR Castellucci en una declaració al diari econòmic italià Il Sole 24 Ore.

I va afegir: «Ens reservem el valorar, en els temps i en la manera prevista per la llei, qualsevol hipòtesi de modificació o decisió relativa a la nostra oferta». Fonts de la companyia contactades per Efe van descartar fer de moment qualsevol declaració i es van atenir a les declaracions divulgades dijous a la premsa italiana.

ACS, presidit per Florentino Pérez, es va sumar dimecres, a través de la seva filial alemanya Hochtief, a la licitació per Abertis en presentar una contraopa a un preu de 18,76 euros per acció. És el 13,7% més de l'ofert per Atlantia (16,5 euros) en la seva OPA, que ja té el vistiplau de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de la Comissió Europea i de la Fiscalia Nacional Econòmica de Xile, que regula la competència.

El títol d'Atlantia a la Borsa de Milà va obrir ahir, un dies després d'oficialitzar-se l'OPA de Hochtief, en vermell, i gairebé una hora després de l'obertura perdia el 0,22%.