La CE investiga l'automoció alemanya per un presumpte càrtel

La Comissió Europea va anunciar ahir que ha dut a terme una inspecció en una fàbrica d'automòbils alemanya com a part d'una investigació per determinar si empreses d'aquest sector han incorregut en pràctiques de càrtel prohibides per la normativa comunitària.

Responsables de l'àrea de Competència de la Comissió Europea van realitzar dilluns passat una «inspecció sorpresa» en una fàbrica d'automòbils a Alemanya el nom de la qual no va facilitar l'Executiu comunitari. La visita va respondre a la «preocupació de l'executiu comunitari que diversos fabricants de cotxes alemanys poden haver violat la legislació europea de competència, que prohibeix càrtels i pràctiques empresarials restrictives».