Sant Vicenç celebra la Setmana per a l'Ocupació amb el lema «Actitud positiva en la recerca de feina»

A partir del proper dilluns i fins al divendres dia 27, Sant Vicenç de Castellet programa la segona Setmana per a l'Ocupació amb el lema «Actitud positiva en la recerca de feina». La programació inclou xerrades, col·loquis i sessions d'intercanvi per acompanyar les persones que estan en situació de desocupació.

Segons explica la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament, les ponències pretenen «aprofundir en els aspectes clau de les entrevistes de feina, els consells per trobar feina i casos d'èxit de sectors professionals emergents». Totes les intervencions de la setmana seran impartides per professionals de prestigi en l'àmbit de l'emprenedoria i la docència.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través del correu electrònic ocupacio@svc.cat o bé a través del telèfon 93 222 71 30. Totes les ponències tindran lloc a l'Espai Impuls SVC (c/Montser-rat, 50).

La setmana s'iniciarà aquest dilluns a 2/4 de10 del matí amb una xerrada sobre «L'entrevista per competències», a càrrec del consultor de desenvolupament personal Francesc Gelida. A la tarda, a partir de les 6, hi haurà una xer-rada sobre el formador i consultor Jan Martínez sobre estratègies per trobar feina.