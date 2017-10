UP reclama «més concreció» en la lluita contra la fauna salvatge

Unió de Pagesos continua reclamant a la Generalitat més mesures i «més concreció» per lluitar contra la fauna salvatge. El sindicat assegura en un comunicat que els danys es repeteixen i tendeixen a «augmentar».

La principal queixa és que el departament d'Agricultura va presentar un Pla de Prevenció de danys i riscos de la fauna cinegètica però «no s'ha avançat en la seva implementació» i denuncia que ni tan sols s'han començat a aplicar les pactades en una reunió a final d'agost entre els diferents actors implicats.

El sindicat agrari Unió de Pagesos exigeix al departament d'Agricultura que apliqui més mà dura en la lluita contra la fauna salvatge que causa danys als camps. En un comunicat, el sindicat denuncia que la problemàtica es manté i continua creixent amb nous ter-renys afectats.

Les mesures que demanen n'inclouen algunes de ja pactades i reclamen que es «concretin» alguns acords presos. Unió de Pagesos assegura que, en una reunió a Girona a final d'agost, es van acordar diferents mesures que tampoc no s'estan fent.

Unió de Pagesos torna a reivindicar que es decreti emergència cinegètica als països on hi ha més senglars que els previstos per la llei.