Abertis guanya 735 milions d'euros fins al setembre, el 2% més que l'any passat

Una de les infraestructures gestionades per Abertis ACN

Abertis va obtenir un benefici net fins al setembre de 735 milions d'euros, el 2% més que en el mateix període de l'any passat, segons ha informat la companyia presidida per Salvador Alemany. Els resultats trimestrals coincideixen amb una conjuntura marcada per una guerra d'opas presentades per la companyia italiana Atlantia i la madrilenya ACS.

En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Abertis assegura que en termes comparables el creixement dels benefici ha estat del 20%. En aquests nou primers mesos de l'any, Abertis ha trencat tots els rècords propis al destinar 3.200 milions d'euros a inversions, entre les que destaquen els 2.214 milions per ampliar la participació de Sanef, fins a controlar el 100% de la seva filial francesa.