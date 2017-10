El nombre de pernoctacions el mes de setembre augmenta el 3% i obté una nou rècord històric

Els hotels de Catalunya han registrat el millor mes de setembre de la sèrie històrica de l'INE que comença el 1999. Les xifres rècord es registren en tots els components, tant en nombre de viatgers, siguin residents espanyols com estrangers, com en nombre de pernoctacions, tant d'origen espanyol com turistes estrangers. Aquestes noves xifres màximes es registren el mes següent dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils i el mateix mes que el Parlament va aprovar la Llei del Referèndum i la Llei de Transitorietat els dies 6 i 7.

El nombre de viatgers que van passar per les recepcions dels hotels de Catalunya van sumar 2.051.933 clients, cosa que suposa 83.856 clients més que el setembre de l'any passat, el 4,26% més, i la millor xifra en un mes de setembre. D'aquests poc més de dos milions de viatgers, 706.905 eren residents a l'Estat espanyol, 8.268 clients més que el setembre de l'any passat, amb un creixement percentual de l'1,18%. També la millor xifra en un mes de setembre. Els viatgers estrangers van sumar 1.345.028 persones, 75.588 més que el setembre de l'any passat, el 5,95% més, i també la millor xifra en un mes de setembre. En relació amb les pernoctacions, dels 6.663.615 nits contractades al setembre, 1.603.248 van ser contractades per residents espanyols (el 0,33%), mentre que els estrangers van fer 5.060.367 pernoctacions (el 4,29% més).