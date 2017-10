Share Coworking du a Manresa un expert a aplicar el joc a l'estratègia d'empresa

L'expert en innovació Eduard Ramos, CEO de Polinomi Media i coach, que aposta per donar valor al joc com a eina estratègica del canvi en l'àmbit de les empreses. va oferir una sessió didàctica a Share Coworking de Manresa. Ramos va explicar que la ludificació permet crear nous entorns i assumir nous papers que ajuden a pensar d'una altra manera i a veure les coses des de perspectives diferents. Va afegir que «el joc contribueix a cohesionar l'equip per tal que la cerca de la solució pugui ser més participativa, augmenta el sentiment de pertinença al projecte». Els assistents a l'acte celebrat dimecres passat van convertir-se en actors d'un taller que va començar i acabar amb un joc, en el decurs del qual es va posar de manifest la capacitat de cohesió dels equips, la generació d'emocions o l'assumpció de nous rols per part dels participants.