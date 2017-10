CaixaBank guanya la xifra rècord de 1.488 milions

CaixaBank ha aconseguit en els nou primers mesos de l'any un benefici d'1.488 milions d'euros, el 53,4 % més que en el mateix període del 2016, fet que suposa el millor resultat de la història del grup en aquest període, gràcies a la integració del banc portuguès BPI.

CaixaBank també ha aconseguit el seu més gran benefici trimestral, amb 649 milions entre juliol i setembre, el 48,7 % més que en els tres mesos anteriors, segons va informar l'entitat. Des de la seva integració, el febrer passat, BPI ha contribuït als resultats del negoci de CaixaBank amb 180 milions d'euros, dels quals 103 corresponen al tercer trimestre de l'any.

Fins al mes de setembre, el banc que presideix Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar ha augmentat el 9,3% el seu marge brut, fins a 6.491 milions d'euros, en part per la més gran generació d'ingressos del negoci bancari (marge d'interessos, comissions i ingressos del negoci d'assegurances, que permeten compensar els resultats més baixos derivats d'actius i passius financers.

D'altra banda, CaixaBank va explicar que fins ara ha tornat 210 milions d'euros aproximadament a 47.000 clients que tenien hipoteques amb clàusules sòl abusives o no transparents, cosa que els ha impedit beneficiar-se de rebaixes de l'euríbor els últims anys. CaixaBank, com la resta de bancs espanyols, va posar en marxa al començament d'any el mecanisme de reclamació extrajudicial establert pel Govern perquè els clients poguessin sol·licitar la devolució total dels imports cobrats de més per les clàusules terra abusives.

L'entitat va informar que ha procedit al pagament de la meitat de les prop de 94.000 reclamacions que ha rebut per aquesta qüestió. En concret, el banc ha rebut 94.161 reclamacions i ha determinat que el 48,5% compleixen els criteris de transparència i, per tant, no tenen dret a devolució, mentre que el 51,1% restants han estat acceptades i comunicades al client.

D'aquestes, el 90% han estat pagades i el 10% estan pendents de la resposta del client, segons va explicar Gonzalo Cortázar.