Casals: «L'empresa està preocupada per la incertesa»

? El president de la Cambra de Manresa, Pere Casals, insistia ahir que al món de l'empresa continua la «preocupació» per una incertesa política que «sempre és dolenta». Amb tot, Casals afirmava que «no sembla que hi hagi d'haver una allau» d'empreses que facin un trasllat de la seva seu social. De moment, al Bages només ha transcendit el canvi d'Indústries Ponsa. Per a Casals, la situació política pot estar tenint impacte en «projectes que s'estan posposant» i creu que el perill rau que «els vaivens es puguin cronificar».