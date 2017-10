L'empresa privada del Bages va consolidar el 2015 la recuperació iniciada l'any abans

L'empresa privada bagenca va tancar el 2015 amb uns números que revelaven un creixement ja consolidat després dels pitjors anys de crisi i de la incipient reversió del cicle de l'any anterior. Així, el nombre d'empreses va continuar creixent en relació amb el 2014 per segona vegada després del decreixement continuat entre el 2007 i el 2013; l'ocupació va incrementar de manera més intensa que un any abans; i el valor afegit va fer un salt superior al 5%. Tot plegat va situar el valor afegit brut (el que resta a les empreses per a salaris i inversions) comarcal en relació amb el conjunt de Catalunya en l'1,78%, ja gairebé el que suposava el Bages respecte del total del país el 2009 (1,80%). Aquestes dades es desprenen de la desena edició de l'estudi «Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages», que signa la Cambra de Comerç de Manresa amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, i que es va presentar ahir.

El 2015, el sector privat del Bages comprenia 11.131 empreses i 57.739 ocupats, i va generar un valor afegit brut de 2.740 milions d'euros. El 2008, l'any abans de la gran davallada econòmica, la comarca presentava 12.209 empreses, 56.610 ocupats i un VAB de 2.776 milions. Set anys després, doncs, la comarca encara no havia recuperat del tot el nivell precrisi, tot i que la tendència ja era, per segon any, positiva. En termes relatius, fa dos anys el nombre d'empreses suposava el 2,23% del total català; i el d'ocupats, el 2,06%. El 2008, aquests percentatges eren, respectivament, del 2,32% i del 2,10%.

Amb tot, en la diferència interanual, el Bages demostrava el 2015 haver fet un salt quantitatiu rellevant, en presentar un creixement del VAB del 5,04%, del 4,83% en el nombre d'ocupats i de l'1,85% en el d'empreses (tot i que en el període 2011-2015 el nombre d'unitats empresarials queia el 0,57%). El VAB per empresa havia crescut el 3,14% respecte del 2014, com també ho havia fet el d'ocupats per empresa (2,93%).

L'estudi conclou que l'augment del VAB interanual s'ha d'atribuir doncs a l'increment de la dimensió empresarial, del nombre d'empreses i també de la productivitat. Segons l'estudi «des del 2011, el Bages mostra un dinamisme més gran que al conjunt de Catalunya que s'explica per un major creixement de la grandària empresarial, una menor caiguda de la productivitat i una reducció del nombre d'empreses, mentre que al conjunt de Catalunya el nombre d'unitats empresarials augmenta».



Mantenir el creixement

En aquest context, l'estudi recomana «mantenir un creixement sostenible, en el sentit de seguir creant ocupació, però que aquesta mantingui o millori els nivells de productivitat per ocupat». «Per part de les administracions», afegeix l'estudi cameral, «l'estímul s'hauria de centrar en la creació de noves unitats empresarials per augmentar el seu estoc». L'estudi alerta que el context macroeconòmic presenta encara incerteses, fruit d'una conjuntura que podria no tenir continuïtat. Així, el cost del crèdit (ara molt baix), el preu creixent del petroli, l'elevat cost elèctric al país i la cotització de l'euro són factors que poden desestabilitzar el creixement apuntat el 2015.



La indústria tiba

El bon comportament general del sector privat comarcal s'explica, principalment, pel ritme de creixement de la indústria, el sector en què recolza el gruix de l'economia bagenca, ja que mentre el VAB total de la comarca suposa l'1,78% català, el pes del VAB industrial de la comarca és el 3,7% nacional. També ho és per una sòlida base exportadora sobretot de la indústria, superior al 21%, tot i que encara per sota de la mitjana catalana (27,7%).

L'estudi també posa de manifest que el valor mitjà de la taxa d'endeutament de les empreses ha passat del 61% del 2008 al 47,7% del 2015, tot i que el 25% d'empreses encara se situaven fa dos anys amb un endeutament per sobre del 81%, paràmetre que, alerta l'estudi, «s'ha reduït molt poc en els darrers anys».

L'estudi insisteix, un any més, en l 'elevada concentració de l'activitat productiva en alguns sectors d'activitat industrial (del 87,7%, en el cas de les d'energia, gas, aigua i reciclatge; del 78%, en dels serveis financers, asseguradores i lloguers), fet que genera riscos perquè el sector al complet depèn del dinamisme d'un grup reduït d'empreses.

Durant la presentació d'ahir, tant el president de la Cambra, Pere Casals, com el tècnic cameral i autor de l'estudi, Jaume Ferrer, i la regidora d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, van destacar les bones dades presentades per l'estudi, però van evitar «llançar coets». «En els serveis falta camí per recórrer», deia Casals, que recordava que és un sector a l'alça a Europa i que al Bages continua «frec a frec» amb la indústria.