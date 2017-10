BBVA rep una distinció europea per la transformació digital

L'European Financial Managent and Marketing Association (EFMA) ha reconegut el grup BBVA per la seva transformació digital. En concret, l'EFMA ha concedit al BBVA el premi Innovador Global en Banca 2017 pels seus esforços en innovar i oferir experiències úniques als seus clients, segons va explicar ahir el grup bancari en un comunicat.

La distinció s'emmarca en els premis DMI d'EFMA-Accenture i reconeix també l'adopció de la innovació i les noves tecnologies per part del banc per oferir serveis digitals de nova generació. La distinció s'afegeix al premi atorgat recentment per Forrester Research, que va situar l'app del BBVA com a número ú en el món en serveis de banca mòbil.

Segons l'EFMA, el BBVA ha demostrat al llarg dels darrers tres anys una aposta clara per la transformació digital dels seus serveis per tal d'oferir una experiència única als clients. Alguns dels avenços inclouen l'ús del reconeixement biomètic per l'alta de nous clients, un servei conegut com a alta immediata que permet fer-se client de l'entitat en només cinc minuts.

Segons assegura l'entitat financera, actualment més del 80% del catàleg de productes i serveis del banc està disponible a través de canals mòbils, una xifra que, segons assegura, superarà el 90% abans de final d'aquest any.

Actualment, el grup financer disposa de més de 20 milions de clients a través de canals digitals a tot el món des del mes de juliol passat.