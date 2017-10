Cellnex convertirà el Parc Motor en un circuit connectat

La companyia Cellnex Telecom equiparà el Parc Motor de Cas- tellolí amb les infraestructures i tecnologia necessàries perquè els usuaris i clients de la instal·lació puguin desenvolupar-hi nous productes i serveis vinculats a la mobilitat intel·ligent i el vehicle connectat i autònom.

L'objectiu d'aquest projecte és convertir el Parc Motor en un entorn de referència i en un espai de proves innovador per al desenvolupament de solucions tecnològiques ITS (Intelligent Transport Systems). L'acord inclou que Cell-nex equipi el circuit amb connectivitat de banda ampla, el desplegament d'una xarxa sense fils amb cobertura a tot el recinte, càmeres d'alta definició per al seguiment de vehicles en pista i unitats embarcades en els propis vehicles per a la transmissió de dades de telemetria, vídeo i veu. Tota la infraestructura desplegada s'autoabastirà mitjançant energia eòlica i solar.

En el marc del projecte, Cellnex també preveu provar i desenvolupar al Parcmotor noves solucions tecnològiques i serveis de futur vinculats a la connectivitat (IoT, 5G i vehicle connectat o autònom), especialment dissenyats per a entorns no urbans o semirurals. L'acord el van signar ahir el director d'Innovació i Estratègia de Producte de Cellnex, Òscar Pallarols, i el president del Parcmotor, Xavier Bartrolí. A l'acte de signatura també hi va assistir l'alcalde de Castellolí, Joan Serra, i el director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos.