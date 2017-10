La Generalitat i el principal ens d'R+D de Corea del Sud signen un acord de cooperació tecnològica

La Generalitat, a través d'Acció, i el National Research Council of Science and Technology (NST), la principal entitat d'R+D de Corea del Sud, han signat un acord per fomentar la cooperació tecnològica entre els dos territoris, segons va informar ahir el departament d'Empresa i Coneixement. L'NST, que forma part del ministeri de Ciència i TIC, engloba un total de 25 centres públics d'investigació científica i tecnològica i té més de 15.000 treballadors. El 2015 va registrar 5.000 patents i el seu pressupost anual va superar els 3,5 bilions d'euros, que suposen el 10,5% del total d'inversió pública de Corea.

Corea del Sud lidera el rànquing mundial de les economies més innovadores, que elabora anualment Bloomberg. Anualment destina més del 4% del seu PIB a l'R+D+I, fet que el converteix en el segon país de l'OCDE que més inverteix en aquest àmbit, darrere d'Israel, amb un important pes de la inversió privada (3,14%), segons ha indicat el departament. Amb aquesta signatura, Catalunya tanca el seu cinquè acord internacional en matèria de cooperació tecnològica, després d'Israel, Xile, Alemanya i França. El departament remarca que, en el marc d'aquest memoràndum d'entesa, empreses i entitats catalanes i coreanes tindran l'oportunitat de treballar projectes conjunts en àmbits com les TIC, les energies renovables i el sector fer-roviari.