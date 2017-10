Oliu assegura que el trasllat del Sabadell a Alacant 'no té data de caducitat'

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat avui que el trasllat del domicili social de l'entitat des de Catalunya a la ciutat d'Alacant ha estat una decisió "molt meditada" i que "no té data de caducitat en absolut".

Oliu ha ofert una compareixença sense preguntes a la seu del Sabadell a Alacant en un descans del primer Consell d'Administració que l'entitat bancària celebra a la ciutat, després d'anunciar fa tres setmanes el trasllat de la seva seu social.

Aquestes declaracions s'han produït al costat del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que s'ha desplaçat des de València per compartir taula i estovalles amb els consellers del Sabadell.

"No hi ha res fix en la vida, però evidentment és una decisió molt meditada que no té data de caducitat en absolut", ha recalcat als periodistes sobre si el trasllat és definitiu.

El Consell d'avui a Alacant suposa, en paraules d'Oliu, "una data històrica per al Banc Sabadell".

Ha dit que quan es va apostar per la sortida del domicili social de Catalunya no van tenir "molts dubtes" sobre el destí idoni: "Contemplem altres ciutats, però Alacant va ser l'escollida per diverses raons".

La primera perquè la Comunitat Valenciana és la segona autonomia en plantilla del Sabadell, amb 2.500 treballadors, dels quals 1.400 exerceixen a Alacant dins dels denominats "serveis corporatius", com la unitat de gestió immobiliària del grup (Solvia) i la de procés de dades.

A més, l'altre motiu és que Alacant és la província on el Sabadell té una més alta quota de mercat tant en empreses com en particulars, fins i tot per damunt de les quatre catalanes, amb un percentatge que se situa entorn del 20 per cent, segons serveis.

"Tant per presència de serveis corporatius com per penetració de quota de mercat, vam decidir no anar a València sinó a Alacant", ha manifestat dirigint la seva mirada al president de la Generalitat Valenciana.

De la seva banda, Puig no ha amagat la seva satisfacció per la decisió del president Oliu i de la resta del Consell d'Administració per apostar per Alacant, "malgrat que les causes no ens alegren", en referència al clima polític català.

Per al cap del Consell, el trasllat del domicili social a Alacant és "un aval" al territori valencià, on ha destacat que "hi ha estabilitat, honradesa i diàleg", elements que creu que permetran ser un "escenari confortable per al Banc Sabadell".

Ha apostat per "continuar treballant i que, des d'aquí, el Sabadell pugui tenir les millors garanties per desenvolupar tot el seu treball i acció", i ha desitjat que el trasllat ajudi a "intensificar la relació amb les empreses i els ciutadans d'Alacant", la qual cosa "serà extraordinàriament positiu per a tots".

En el Consell d'Administració està previst que s'aprovin els comptes del tercer trimestre de l'entitat, les quals seran presentades demà en un acte a Madrid. EFE