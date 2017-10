La plantilla de Gear Solutions inicia una vaga indefinida contra l'ERO

A les 6 d'aquesta matinada haurà començat una vaga indefinida a la santfruitosenca Gear Solutions, l'antiga Pujol Muntalà, en una protesta de la plantilla per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa que preveu el cessament de l'activitat industrial i un elevat nombre d'extincions de contracte.

Com informava aquest diari en l'edició del dia 17 passat, l'empresa (en mans de la multinacional Motovario des del 2014) va presentar un ERO per acomiadar 65 dels 72 treballadors de la fàbrica, especialitzada en la producció de reductors d'engranatges. La intenció de Gear Solutions, que argumenta l'ERO amb causes «econòmiques però també de desenvolupament de producte», era d'inici mantenir a Sant Fruitós un departament comercial i set dels 72 llocs de treball.

Direcció i representants dels treballadors ja han mantingut diverses reunions per arribar a un acord, però, segons explicaven ahir a aquest diari fonts de CCOO, la negociació encara està lluny de tancar-se. La plantilla no està d'acord amb l'expedient, ja que considera que el producte té viabilitat, segons fonts sindicals. El fet que l'empresa hagi proposat en les darreres dates mantenir no set treballadors sinó fins a una vintena reforça la tesi, segons CCOO, que «l'empresa pot ser viable industrialment, perquè el producte és bo». «Volem una solució industrial per al producte», insistia ahir Josep Rueda, secretari d'Indústria de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central.

Ahir, empresa i representants dels treballadors van mantenir una reunió davant el tribunal laboral i divendres n'hi haurà una altra entre les parts. Tot i que l'empresa ha reduït el nombre d'extincions contractuals proposades, encara hi ha diversos punts de desacord entre treballadors i empresa. Segons fonts sindicals, Gear Solutions ofereix indemnitzacions de 25 dies per any treballat amb un topall de 14 mensualitats, mentre que la plantilla reclama 33 dies i 20 mensualitats. Tampoc no hi ha acord en les condicions de les baixes dels més grans de 55 anys (una quinzena de treballadors de l'empresa), als quals Gear Solutions ofereix mantenir el conveni especial fins als 61 anys, i no fins als 63, com reclama el comitè. La direcció ofereix, a més, ajudar a recol·locar un determinat nombre de treballadors en altres empreses de la comarca.



«Reestructuració de l'activitat»

La direcció de l'antiga Pujol Muntalà ha argumentat que l'ERO presentat no equival a «un tancament, sinó a una reestructuració de l'activitat, en què intentarem mantenir el màxim nombre de tereballadors», segons explicava a aquest diari la responsable de Recursos Humans de Gear Solucions, Judit de las Heras.

L'agudització dels problemes actuals de l'empresa hauria començat amb el tancament de l'antiga foneria del grup, el mes de juny. La foneria, en mans d'un grup inversor barceloní des del 2014, hauria deixat així de subministrar matèria primera a Gear Solutions per donar forma als seus reductors d'engranatges.