El BCE redueix els estímuls però garanteix uns tipus molt baixos

El Banc Central Europeu (BCE) va reduir ahir els estímuls monetaris a la zona de l'euro a la meitat, durant nou mesos més, però va garantir que el preu del diner seguirà molt barat durant un «període de temps prolongat».

El president del BCE, Mario Draghi, va explicar en roda de premsa que les decisions preses són «per mantenir unes condicions de finançament molt favorables» a la zona de l'euro perquè encara són necessàries perquè pugi la inflació fins a una mica per sota del 2%, que és el seu objectiu. El BCE va decidir reduir els estímuls monetaris a la zona de l'euro a la meitat (30.000 milions d'euros mensuals) fins a final de setembre del 2018, i va mantenir els tipus d'interès en el mínim històric del 0%. També seguirà cobrant als bancs el 0,4% per l'excés de les seves reserves a un dia perquè no aparquin els diners al BCE i el prestin a les empreses i les llars. El BCE espera que «els tipus d'interès es mantinguin en els nivells actuals durant un període que superarà amb escreix l'horitzó de les seves compres de deute», és a dir que prestarà al 0% almenys fins al 2019. Tot i reduir els estímuls monetaris, el BCE reinvertirà el gruix dels bons adquirits que vencin «durant un període prolongat» un cop deixi de comprar bons i mentre sigui necessari.