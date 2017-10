CaixaBank, reconeguda com a millor banca privada d'Europa en servei al client

CaixaBank ha estat reconeguda per la revista britànica The Banker com a Best Private Bank for Customer Service in Europe 2017 (Millor Banca Privada d'Europa en Servei al Client 2017). La revista, del Grup Financial Times, ha distingit CaixaBank Banca Privada als Global Private Banking Awards per «la qualitat del servei prestat, el model d'assessorament personalitzat i rigorós, i l'aplicació de la innovació contínua en el model de negoci en benefici de l'atenció al client».

El jurat internacional, format per 16 executius procedents del sector bancari i de la consultoria estratègica, ha destacat de CaixaBank Banca Privada «el seu model d'atenció al client, basat en una combinació de servei universal d'oficines, amb més de 5.000 sucursals, un equip de gestors i centres altament especialitzats i unes prestacions tecnològiques úniques en el sector de la banca privada».

Jordi Gual, president de CaixaBank, considera que el guardó suposa «un reconeixement que reafirma un model de gestió inspirat en els valors de l'entitat: qualitat, confiança i compromís social. Aplicat a la banca privada, això es reflecteix en una forma única d'entendre l'assessorament, rigorosa i totalment personalitzada, que desenvolupa un equip humà de gestors altament qualificats».