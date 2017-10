La taxa d'atur se situa a Catalunya en el 12,54%, la més baixa des de l'any 2008

El nombre de persones sense feina en el tercer trimestre d'aquest any es va situar en 475.600 persones, la xifra més baixa fins ara registrada des del quart trimestre del 2008. Amb aquesta xifra, el nombre de desocupats cau de 21.800 persones en relació amb el segon trimestre, el 4,38% menys, i de 76.900 persones en relació amb el mateix període de l'any passat, el 13,91% menys, segons les dades publicades dijous per l'Enquesta de Població Activa (EPA).

La taxa d'atur s'ha situat en xifres del quart trimestre del 2008 després de baixar fins al 12,54%, el 5% menys que la taxa del segon trimestre (13,2%) i poc més de dos punts per sota que la registrada al setembre de l'any passat (14,63%). En el tercer trimestre, l'economia catalana ha creat 46.100 nous llocs de treball en relació amb el segon trimestre i 92.700 ocupats més que fa un any.

En el conjunt de l'estat espa-nyol, l'atur ha baixat de 182.600 persones, el 4,66% menys en relació amb el segon trimestre, i la taxa d'atur se situa en el 16,38%, cosa que suposa 0,84 punts percentuals menys que el segon trimestre (17,22%). El nombre d'aturats al conjunt de l'Estat s'ha situat en 3.731.700 persones, la xifra més baixa fins ara registrada des del quart trimestre del 2008.

En l'últim any, a l'Estat la taxa d'atur ha disminuït de 2,53 punts percentuals, mentre que a Catalunya aquest descens ha estat de 2,09 punts percentuals. En xifres absolutes, a Catalunya l'atur ha disminuït de 76.900 persones, el 13,92% menys. Al conjunt de l'Estat aquesta reducció de l'atur interanual ha estat de 589.100 persones, el 13,63% menys.

En el tercer trimestre, Catalu-nya ha estat la tercera comunitat autònoma on l'atur ha baixat més, després de Canàries i el País Valencià, i la segona autonomia on s'ha creat més ocupació 46.100 nous llocs de treball en termes absoluts, per rere del País Valencià amb 47.400 noves ocupacions.

En relació amb el comportament de l'ocupació, en el conjunt de l'Estat el nombre de llocs de treball creats en el tercer trimestre augmenta de 235.900 persones en relació amb el segon trimestre, l'1,25% més i suma un total de 19.049.200 persones, la xifra d'ocupats més alta a l'Estat des del tercer trimestre del 2009 (19.098.400).

A Catalunya, l'ocupació en el tercer trimestre ha crescut de 46.100 persones en relació amb el segon trimestre, l'1,41% més. En l'últim any, a Catalunya s'han creat 92.700 llocs de treball, el 2,88% més i situa la població ocupada en 3.316.600 persones, la xifra més alta de persones ocupades des del primer trimestre del 2009 i encara lluny de l'ocupació rècord a Catalunya que hi havia al segon trimestre del 2008 (3.637.200 ocupats), just abans de la crisi. Amb aquestes xifres, a Catalunya encara li falten crear 320.600 llocs de treball per recuperar els que tenia durant la crisi, el 8,81%.



Bonança a tots els sectors

A Catalunya tots els sectors econòmics registren descensos de l'atur en relació amb el segon trimestre, amb l'excepció de la construcció. El sector serveis, que ha afrontat la temporada turística de l'estiu amb rècord de pernoctacions de visitants estrangers, però també de turistes espanyols, ha disminuït l'atur en 8.100 persones en relació amb el segon trimestre. En relació amb el setembre del 2016, el nombre de persones sense feina en el sector serveis s'ha incrementat de 12.100 persones.

El sector industrial ha reduït la desocupació de 2.400 persones en relació amb el segon trimestre, i de 10.500 persones en l'últim any. L'activitat agrària ha permès reduir l'atur en el tercer trimestre de 300 persones en relació amb el segon, i de 3.000 persones en relació amb el setembre de l'any passat. La construcció ha vist com la seva tendència de disminució de l'atur s'ha frenat, i en el tercer trimestre la desocupació ha augmentat de 4.800 persones i de 3.200 persones en relació amb el setembre de l'any passat.