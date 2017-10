BBVA impulsa el seu beneficiel 21%, fins als 3.449 milions

BBVA va obtenir un benefici net de 3.449 milions d'euros del gener al setembre del 2017, pràcticament el mateix que va guanyar en tot l'any passat, i el 23,3% més que en el mateix període del 2016, segons va informar ahir l'entitat. En un comunicat, el banc explica que aquests resultats es van aconseguir gràcies a «la fortalesa dels ingressos recurrents, al control de les despeses d'explotació i de la reducció dels sanejaments».

El seu conseller delegat, Carlos Torres Vila, destaca que aquests comptes són de nou «sòlids, re-currents i sostenibles», i afegeix que ja s'estan veient «els fruits de la transformació» amb noves funcionalitats destinades a tenir un impacte positiu en la vida dels seus clients «i que estan donant lloc a un creixement exponencial de les vendes digitals». Segons aquests resultats, Mèxic és el motor dels comptes, amb un benefici net de 1.616 milions d'euros, el 15,3% més, enfront dels 1.061 milions que va obtenir amb la seva activitat bancària a Espanya, al que cal restar les pèrdues de 281 milions de la seva àrea immobiliària (Non Core Real Estate). Al tancament de setembre el crèdit brut es va situar en 416.240 milions d'euros, l'1,6% menys, mentre que la taxa de mora es va reduir al 4,5%, enfront del 5,1% d'un any abans, i es va situar en el seu nivell «més baix dels últims cinc anys», amb una cobertura per a insolvències que es va elevar al 72%. Els dipòsits de la clientela van avançar el 2% i van quedar en 392.865 milions, i els recursos totals dels clients es van reduir el 4,7%.