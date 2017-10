Direcció i plantilla arriben a un acord per l'ERO a Gear Solutions

La plantilla de la santfruitosenca Gear Solutions, l'antiga Pujol Muntalà, va donar el sí majoritari (amb el 95% de vots a favor) a l'acord a què van arribar ahir al migdia la direcció i els representants dels treballadors sobre l'expedient de regulació d'0cupació (ERO) presentat per l'empresa per acomiadar la major part de la plantilla i cessar l'activitat industrial.

Finalment, a l'empresa romandrà una vintena dels 72 treballadors que té en l'actualitat, que es dedicaran a tasques comercials i logístiques. De la resta, una quinzena es prejubilaran (amb el conveni especial fins als 61 anys) i una quinzena més es reubicaran en altres empreses de la comarca, una iniciativa, aquesta última, del departament de Recursos Humans de Gear Solutions. La vintena de persones que no entren en cap d'aquestes tres categories seran acomiadades amb 29 dies de sou per any treballat, amb un màxim de 16 mensualitats.

Segons CCOO, sindicat majoritari al comitè de l'antiga Pujol Muntalà, l'acord és «bo» atès, diu Josep Rueda, secretari d'indústria de la territorial Vallès Occidental-Catalunya Central d'aquest sindicat, «el que diu la Reforma Laboral». Per a Rueda, «el millor hauria estat mantenir l'activitat industrial, però pitjor seria haver acabat amb un concurs de creditors».

Les negociacions entre la plantilla i l'empresa havien començat el dia 3 d'octubre, i tenien de marge per concloure fins al proper divendres. Finalment es va trobar una solució.

Així, mentre al ple del Parlament es debatia sobre el futur del país, la plantilla de Gear Solutions votava ahir al migdia, en plena vaga convocada la matinada de dijous per protestar per l'ERO d'extinció de contractes. El gruix de la plantilla estava concentrat a l'exterior de la planta santfruitosenca i va decidir amb una amplíssima majoria a favor de l'acord proposat per les dues parts. Dilluns, les condicions de l'acord seran traslladades a Inspecció de Treball. «Hem signat el primer ERO d'extinció de la nova república catalana», assegurava Rueda.