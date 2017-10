El Sabadell guanya 653 milions d'euros, l'1,1% més

Banc Sabadell ha assolit en els nou primers mesos de l'any un benefici net de 653,8 milions d'euros, fet que suposa l'1,1% més que en el mateix període del 2016, un increment que arriba al 4,2% si es té en compte la variació a tipus constant.

L'entitat manté la seva previsió de tancar l'any amb un benefici de 800 milions d'euros. El Sabadell va aconseguir fins al setembre un marge d'interessos de 2.877,8 milions d'euros, en línia amb l'any anterior, mentre que el marge brut es va situar en 4.583.000, el 7,3% més. El marge abans de dotacions, per la seva banda, va créixer el 12,1%, fins a 2.237,7 milions. Les dotacions per a insolvències i altres deterioraments ascendeixen a 1.967,8 milions, enfront dels 1.113,5 milions de setembre del 2016. En aquest període, el grup que presideix Josep Oliu va sumar uns actius totals de 211.076.000 d'euros, el 6,2% interanual més, en tant que la inversió creditícia bruta de clients va augmentar l'1,2%, fins a 146.054 milions. Els recursos de clients en balanç van augmentar el 3,1% i van totalitzar 131.295.000, després de registrar un creixement tant dels comptes a la vista com dels recursos fora de balanç, impulsats per l'augment dels fons d'inversió.

Per la seva banda, el patrimoni en fons d'inversió s'ha situat a tancament del setembre a 26.920 milions, el que representa un increment del 21,2% interanual. També va créixer l'1,2% la inversió creditícia bruta de clients, fins a 146.054.000, i es va millorar la ràtio de cobertura d'actius problemàtics (52,8%), dubtosos (51,4%) i d'adjudicats (54,2% ).

La ràtio de morositat continua reduint-se i se situa al setembre en el 5,4%, enfront del 5,62% del tancament de juny en termes comparables.

Per la seva banda, el conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, va considerar ahir «una pena» el trasllat massiu de seus socials d'empreses fora de Catalunya per la situació política i va advertir de les conseqüències que això podria tenir en el futur.

El dia 5 d'octubre passat, el consell d'administració de Banc Sabadell va decidir portar la seva seu social a Alacant, una mesura que en el mes d'octubre han adoptat més de 1.500 companyies catalanes, entre elles algunes tan importants com Gas Natural Fenosa, Abertis, Colonial i Catalana Occident.