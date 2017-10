Seat incrementa el benefici operatiu el 12,3 % fins al mes de setembre

La marca automobilística Seat ha obtingut un benefici operatiu de 154 milions d'euros entre el gener i el setembre del 2017, un augment del 12,3 % respecte als 137 milions d'euros del mateix període del 2016. Seat va informar ahir que ha arribat al mateix temps a un volum de negoci de 7.255 milions d'euros, l'11 % més (gener-setembre del 2016: 6.535 milions).

«Aquests resultats han estat possibles gràcies al volum més gran de vendes per l'ofensiva de producte de la marca i a l'increment en el marge de benefici dels models venuts per la millora en el mix, liderada per l'Ateca», segons Seat. En aquest sentit, els lliuraments a clients han augmentat el 13,4 % entre gener i setembre, fins a 354.900 vehicles (312.900 un any abans).