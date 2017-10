El principal productor de Llet Nostra fitxa en exclusiva per Mercadona

La cooperativa Lletera de Campllong SCCL ha deixat de produir per Llet Nostra i a partir d'ara passa a fer-ho exclusivament per a la cadena Mercadona. La llet que surti de les 43 granges que té associades s'envasa des d'aquest octubre sota la marca Hacendado (propietat del grup de supermercats valencià). Segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar l'ACN, això suposa que Llet Nostra perdi un dels socis fundadors i el seu principal productor (perquè la cooperativa de Campllong aportava al grup català fins al 40% de la llet). A més, en paral·lel, també hi ha socis de Mollerussa que han abandonat Llet Nostra i a partir d'ara serviran a Mercadona. En un comunicat, Llet Nostra subratlla que la sortida d'aquests ramaders "no varia en absolut el compromís amb el projecte" creat ara fa catorze anys per donar resposta a la decisió de Leche Pascual de deixar de comprar a Catalunya.

Al darrere d'aquesta decisió no hi ha connotacions polítiques sinó econòmiques. Fins ara, les quatre cooperatives que abastien Llet Nostra (Campllong, Mollerussa, Cadí i Baix Empordà) es trobaven agrupades sota el paraigües del grup Lleters de Catalunya.

Totes elles arribaven a produir fins a 60 milions de litres de llet anuals, però només la meitat sortia al mercat sota la marca Llet Nostra. L'excedent restant es derivava cap a d'altres. I de fet, des de l'any passat, una part ja anava a parar a Mercadona (arran de l'acord subscrit amb la cooperativa andalusa Coovap).

Lletera de Campllong SCCL era el principal productor de Llet Nostra (hi aportava gairebé el 40% de la llet). Però la seva sortida del grup no ha estat l'única. I és que, en paral·lel, els productors més grans de la cooperativa de Mollerussa també han passat a vendre tota la llet a Mercadona. A partir d'ara, al grup català només hi continuaran vinculats els més petits (una situació que, de retruc, ha comportat dissoldre la cooperativa lleidatana).

Llet del territori



Llet Nostra envasarà ara tota la producció de les dues cooperatives que es mantenen sota Lleters de Catalunya (Cadí i Baix Empordà). Equipararà, per tant, producció de la marca amb xifra de vendes. Mercadona, per la seva banda, garanteix que la llet que es vengui als prop de 260 supermercats que té a Catalunya és "de qualitat i del territori", segons precisen fonts de la cadena valenciana.

Que Lletera de Campllong hagi sortit de Llet Nostra, però, té altres connotacions. I és que, apart dels canvis dins la societat, també suposa que el grup català es quedi sense un dels socis que en va impulsar la fundació. Lletera de Campllong SCCL va ser una de les cooperatives que, ara fa catorze anys, va crear Llet Nostra per reduir l'impacte que va suposar que Leche Pascual deixés de comprar llet a Catalunya.

"Compromís en el projecte"



En un comunicat, Llet Nostra assegura que la sortida de la cooperativa de Campllong i d'alguns ramaders de Mollerussa "no varia en absolut el compromís del projecte". L'escrit subratlla, en aquest punt, que "el 75% dels socis ramaders de Lleters de Catalunya" es manté fidel al grup català.

"Així doncs, la gestió de les cooperatives Ramaders del Baix Empordà SCCL i Cadí SCCL continua assegurant el subministrament de Llet Nostra i manté la més alta qualitat dels seus productes", recull el comunicat. L'escrit també recull paraules del president de Llet Nostra, Jordi Riembau, defensant el projecte com a "vertebrador del sector lleter català".

Creada el 2003, Llet Nostra és des de fa sis anys la marca líder de llet en bric a Catalunya. Actualment comercialitza 28,6 milions de litres de llet sota la seva marca i factura 20,6 milions d'euros (MEUR).