Bankia guanya 739 milions fins al setembre, l'1% més, per menors dotacions

Bankia va guanyar 739 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, l'1% més que un any abans, gràcies al dinamisme del negoci i al descens tant de les despeses com de les dotacions a provisions per la baixada de la morositat. El conseller delegat, José Sevilla, destacava ahir que Bankia té «més clients, més vinculats i més satisfets, que compren més productes de valor afegit», alhora que dóna més crèdit tant a particulars com a grans empreses i pimes. Les noves hipoteques concedides van ascendir a 1.333 milions, 2,3 vegades més que un any abans, mentre que el finançament a pimes va avançar un 22,1% i un 15,9% a la resta d'empreses, i el crèdit al consum es va incrementar un 19,6%, fins a 1.246 milions. La solvència de l'entitat va seguir millorant, amb una ràtio de capital CET1 «fully loaded», és a dir, tenint en compte els futurs requeriments de Basilea III, del 14,16%, davant del 13,02% que tenia al tancament del 2016.