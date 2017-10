L'abaratiment dels carburants modera l'IPC espanyol a l'1,6% el mes d'octubre

La pujada menys intensa dels preus dels carburants el mes d'octubre respecte del mateix període del 2016 ha moderat dues dècimes l'índex de preus de consum (IPC), fins a l'1,6%, segons l'indicador avançat de l'IPC publicat ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Si l'INE confirmés aquesta dada el proper 14 de novembre, la inflació a Espanya encadenaria catorze mesos consecutius en positiu, ja que la darrera vegada que els preus van caure va ser l'agost del 2016 (0,1%).

L'INE atribueix aquesta moderació a l'octubre al descens dels preus dels carburants (gasoil i gasolina), que han augmentat menys que fa un any.

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va valorar la desacceleració de la inflació a l'octubre, perquè considera que contribueix a fer que l'economia espanyola segueixi sent forta. En aquest sentit, va afegir que confia que en els pròxims mesos l'IPC continuï a la baixa, en línia amb les previsions del Govern espanyol que es tanqui l'any a l'entorn de l'1%.

No obstant això, l'analista econòmic de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), Joaquín Maudos, considera que el fet que la inflació espanyola sigui una talla superior a la mitjana de l'eurozona (1,5%) és una mala notícia «per a la competitivitat de les exportacions espanyoles». Maudos explica que els carburants són un element decisiu en l'oscil·lació de l'IPC, per la qual cosa la seva baixada a l'octubre «s'ha traslladat a un elevat nombre de components de la compra», a causa de la importància del cru en el cost de producció de les empreses.

Respecte al futur del preu del cru, el responsable d'anàlisi macroeconòmica d'Analistes Financers Internacionals (AFI), Daniel Fuentes, assenyala que en els pròxims mesos es produirà un augment del petroli que dispararà a l'alça les taxes interanuals esperades de l'IPC en la recta final de l'any. Tot i així, AFI manté que el desembre es registrarà una inflació inferior a l'1%, i per sota del 2% en la mitjana anual del 2017.

Per la seva banda, l'economista sènior de Funcas María Jesús Fernández destaca que, malgrat aquest descens, l'IPC d'octubre ha estat més alt de l'esperat, fet que ha provocat que aquest servei d'estudis augmenti la previsió d'inflació a tancament d'any a l'1%, en comptes del 0,8 o 0,7% anteriorment previst. No obstant això, Funcas manté que la mitjana anual estarà al voltant de l'1,9%, si no és que hi ha grans canvis en els elements «més inesperats» de l'IPC, com són la llum i el petroli.

Per la seva banda, la coordinadora del Servei d'Estudis de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE), Almudena Semur, apunta que la inflació tancarà amb una mitjana anual del voltant del 2,1%, mentre que per al 2018 serà més moderada i baixarà a l'1,9%.

Si es confirma la moderació de la inflació l'octubre, l'IPC seguirà una línia més moderada que a principi de l'any, ja que el gener es va disparar al 3% per l'encariment dels preus energètics, una taxa que es va mantenir el febrer a pesar de la baixada de la llum perquè van pujar les fruites i les hortalisses fresques. No obstant això, en els següents mesos es va moderar la seva evolució i es va mantenir per sota del 2% des del maig.

Pel que fa a l'indicador avançat de l'índex de preus de consum harmonitzat -que mesura l'evolució dels preus amb el mateix mètode en tots els països de la zona euro-, es va situar l'octubre en l'1,7% interanual, una dècima menys que el mes de setembre.