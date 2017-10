arxiu particular

Oller del Mas celebra una jornada de portes obertes arxiu particular

Oller del Mas ha celebrat una jornada de portes obertes per a parelles que busquin emplaçament per al convit de noces. Enguany, la jornada, celebrada aquest cap de setmana, ha atret més de 70 parelles. Els visitants van poder veure els espais muntats i decorats, una presentació i un sorteig final deferència dels proveïdors. A més, van gaudir d'un còctel mentre l'exposició de 25 proveïdors oferia als nuvis idees per completar el seu casament.