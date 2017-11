Bergadana comercialitza el vehicle fúnebre fabricat amb un model de Tesla

L'empresa carrossera Bergadana, que aquest any ha celebrat el 50è aniversari de la marca, serà l'encarregada de comercialitzar de manera exclusiva al conjunt de l'Estat espanyol un cotxe fúnebre elèctric Tesla S, adaptat per realitzar les tasques necessàries per a aquest tipus de serveis. El llançament comercial del vehicle va ser anunciat el mes de maig passat per la companyia alemanya Binz.

Es tracta d'un vehicle de luxe amb una autonomia de 350 quilòmetres que ofereix, d'una banda, el transport funerari amb el màxim luxe i, de l'altra, compromís amb el medi ambient gràcies a les emissions zero.

Aquesta no és la primera vegada que Bergadana, empresa especialitzada en la transformació de vehicles, especialment funeraris, sanitaris i de seguretat, comercialitza un cotxe fúnebre elèctric, ja que aquesta empresa disposa al seu catàleg de dos vehicles fúnebres elèctrics propis.

El primer cotxe fúnebre elèctric que va comercialitzar va ser el model Ion. Un revolucionari model, tant per la seva tecnologia com pel seu disseny, que va ser íntegrament desenvolupat per Bergadana el 2009. En aquesta ocasió es tractava d'un vehicle per circular en recintes funeraris i específic per a inhumacions i exhumacions.

El segon que va realitzar va ser el model e-Moon, un fúnebre que es va definir com «el primer vehicle fúnebre elèctric homologat per circular en vies urbanes i interurbanes». Aquest model ja gaudia d'una autonomia de 170 quilòmetres, que li permetia circular per tot tipus de vies i suposava una magnífica opció per als tanatoris, objectius clars de millora mediambiental.

En aquesta ocasió, el fúnebre Binz-E, un vehicle únic al mercat i dissenyat a Alemanya, ha estat assumit per a la seva comercialització per la carrossera Bergadana. D'aquesta manera, segons destaca l'empresa amb seu a Gironella, la marca ofereix en el seu catàleg «un vehicle que disposa de l'última tecnologia pel que fa a vehicles elèctrics, una opció més avançada i compromesa en el mercat de fúnebres».

En un comunicat, fonts de l'empresa gironellenca asseguren que «en l'afany per modernitzar i integrar solucions de present i de futur, compromeses amb el medi ambient, Binz i Bergadana fan un pas endavant, per tal de satisfer les necessitats dels seus clients i d'un mercat cada dia més exigent i que expressa més sensibilitat amb l'entorn».

Bergadana va néixer el 1967 a Berga, i en els seus inicis es va especialitzar a carrossar només vehicles funeraris. El 1976 es va traslladar a Gironella, on està actualment ubicada, i una dècada més tard iniciava la seva aposta per la diversificació, adaptant tota mena de vehicles, com ambulàncies, cotxes de policia i fins i tot limusines.

Des del seu origen fins al 2006, l'empresa, llavors coneguda com Planchistería Bergadana, va mantenir-se com una empresa familiar. Aquell any, l'empresa era adquirida per un grup multinacional, però tancava portes quatre anys més tard. Va ser aleshores quan la societat va ser comprada per un grup de vuit treballadors de l'empresa amb la voluntat de mantenir i consolidar el projecte empresarial. En aquest període, la societat, Transforma 21 SL (que opera amb el nom comercial de Bergadana), ha estat capaç d'aconseguir el 80% de penetració en el mercat estatal de vehicles funeraris, i s'ha consolidat com l'empresa carrossera número u d'ambulàncies a Catalunya.