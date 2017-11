Energia neta i eficient

S´imaginen una empresa el benefici net de la qual en els primers sis mesos de l´any superés els 1.518 milions d´euros? No imaginin gaire. La companyia és espanyola, té el focus posat en les energies renovables i a més disposa del nombre de proveïdors més elevat dins i fora del territori: 18.000 en total. L´empresa és Iberdrola.

I és que l´any passat Iberdrola va fer compres per valor de 7.500 milions d´euros a tot el món. Només a Espanya es van contractar 1.700 milions d´euros amb 5.000 proveïdors. Però... saben en quins projectes renovables de calat col·laboren els subministradors de la companyia?

Central hidroelèctrica Aldeadávila (Salamanca, Espanya)



Situada al riu Duero, a l´altura de la província de Salamanca, i amb una potència que ascendeix a 1.275 megawatts, aquesta planta és capaç de produir més del 10% de la generació elèctrica mitjana hidràulica a Espanya, suficient per proveir 250.000 llars. A més, estalvia l´emissió anual d´1,3 milions de tones de CO2. Amb 140 metres d´alt per 250 metres d´ample, és capaç d´embassar 115 hectòmetres cúbics en una superfície de 368 hectàrees, equivalent a gairebé 97 estadis com el Bernabéu.

Wikinger: energia eòlica marina (Alemanya)



Wikinger és el primer parc eòlic marí construït cent per cent per Iberdrola i suposa una fita històrica en el desenvolupament de les energies renovables «Made in Spain». La instal·lació, que està requerint una inversió de prop de 1.400 milions d´euros, se situa a uns 75 quilòmetres de distància de la costa alemanya, al nord-est de l´illa de Rügen. Els 350 MW de Wikinger produiran prou energia per cobrir les necessitats elèctriques de més de 350.000 llars alemanyes, i evitaran, a més, l´emissió a l´atmosfera de prop de 600.000 tones de CO2 a l´any.

Parc eòlic terrestre del Cabo (Nou Mèxic, EUA)



El parc eòlic terrestre del Cabo és un dels projectes renovables més importants que ha desenvolupat el Grup Iberdrola fins ara. Gràcies a una inversió de prop de 500 milions de dòlars, disposa d´una capacitat de 298 MW i és capaç de generar electricitat neta per a uns 900.000 llars nord-americanes. Aquest complex ha ratificat la posició de lideratge de la companyia en l´àmbit de les energies netes als EUA, on ja opera una capacitat renovable de més de 6.400 MW.

Premis al Proveïdor de l´Any



El 17 d´octubre passat Iberdrola, companyia presidida per Ignacio Galán, va lliurar els Premis al Proveïdor de l´Any a Espanya 2017, i la seva finalitat era incentivar i reconèixer la gestió empresarial dels seus subministradors.

Segons Francisco Martínez Córcoles, president d´Iberdrola Espanya, «aquests premis pretenen ser un incentiu per continuar treballant en la millora permanent de la gestió empresarial».