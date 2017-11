Franquícies 'low cost' per emprendre amb èxit

La incorporació de noves marques amb més flexibilitat i adequació al mercat ha obligat les cadenes franquiciadores a reduir els nivells d´inversió exigits, així com a adaptar-se a les demandes d´un client amb menys poder adquisitiu. En aquest escenari creix amb força la franquícia barata o low cost, en la qual el cost total d´implantació és inferior a 20.000 euros, partida que inclou cànon d´entrada, fiança i l´adequació del local amb mobles, ordinadors i la resta d´objectes que siguin necessaris per posar en marxa el negoci. Aquest desemborsament inicial reduït facilita la recuperació de la inversió i que el negoci sigui rendible en poc temps.

Les franquícies econòmiques estan ja en totes les àrees d´activitat. Sectors com hostaleria, moda, salut, màrqueting, estètica o immobiliari ofereixen la possibilitat d´obrir un establiment sota la protecció d´una marca ja consolidada, invertint una quantitat de diners assequible a qualsevol butxaca. És el cas de la dispensadora de perfums Perfumatic, amb una aportació de 2.000 euros; Help Piojitos, que exigeix ??un desemborsament mínim de 7.200 euros; la firma de neteges ecològiques Doctor Clean, amb 2.500 euros; Coffee News, 3.900 euros; la marca d´impressió en fruites i flors Speaking Roses, 2.965 euros; la marca de dissenys en samarretes i tasses Friking, amb 9.000 euros; la de menjar barat La Andaluza, amb 4.000 euros; o l´ensenya d´activitats i esdeveniments Sportmadness, de 5.000 euros. En la mateixa línia destaquen establiments tan populars com 100 Montaditos, La Mafia, La Sureña o Don Piso.

No hi ha franquícies sense risc i els inversors han de tenir en compte que el baix desemborsament no implica que la decisió d´entrar en el negoci s´ha de prendre a la lleugera. Cal examinar detalladament l´activitat per tal d´encertar amb la seva rendibilitat, així com tenir en compte despeses fixes com assegurances i impostos i les partides que poden variar, com la matèria primera.

És important la visió i objectius de l´amo de la marca o com és el seu servei, el suport que ofereix al franquiciat o les garanties que promet sobre les vendes o de retorn de la inversió. La franquícia s´ha d´escollir en funció de les capacitats de l´inversor, ja que no és el mateix vendre complements de roba que oferir serveis de màrqueting, i a més és primordial considerar que l´èxit del negoci també ve marcat pel lloc on s´ubica l´establiment.

Un altre punt a examinar és si un cop abandonada la franquícia hi ha clàusules que impedeixin desenvolupar el negoci operant sota una marca pròpia conservant la clientela ja consolidada, sense perdre de vista mai aspectes com les expectatives de negoci, perquè en operar amb una inversió reduïda es tendeix a tenir perspectives menors de rendibilitat econòmica.