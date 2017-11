Home Meal perd 1,73 milions fins al mes de juny, el 26 % més

Home Meal, l'empresa titular de la cadena de botigues de menjar per emportar-se Nostrum, ha perdut 1,73 milions d'euros el primer semestre de l'any, un 26,27 % més que en el mateix període del 2016. En una comunicació al Mercat Alternatiu Borsari, en el qual cotitza, Home Meal va precisar ahir que de gener a juny la companyia va facturar 7,80 milions, un 6 % més.

En un comunicat, la compa-nyia amb planta a Sant Vicenç de Castellet assegura que ha signat una màster franquícia per implantar la cadena a Suïssa i que hi ha «negociacions avançades» en altres països de la UE que continuaran el procés d'expansió a Europa. D'aquesta manera, la implantació a Suïssa se sumaria a les cinc ja operatives a França. L'estratègia de creixement a Europa de Home Meal es basa en els grans contractes amb empresaris locals que es comprometen a desenvolupar el pla operatiu al territori. Entre les accions implantades en els últims mesos, Home Meal destaca nous canals de negoci com el lliurament a domicili o punts de venda vinculats a car-reteres o estacions.

D'altra banda, Home Meal ha culminat el programa d'emissió de deute a inversors qualificats en forma de pagarés a un any per un import total de 10 milions d'euros.