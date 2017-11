La inversió responsable arriba per quedar-se

La inversió socialment responsable (ISR) augmenta paral·lelament amb el creixent interès pel desenvolupament sostenible i la responsabilitat social empresarial. Els últims anys, la iniciativa ha tingut l´impuls dels grans inversors institucionals i dels fons de pensions, que no perden de vista l´impacte ambiental i social de les companyies en què dipositen els diners dels estalviadors, així com les seves pràctiques de bon govern. Aquesta filosofia pretén donar ara una resposta als inversors mil·lennistes, més sensibilitzats amb variables vinculades al desenvolupament tant social com mediambiental, partint de la base que el comportament d´una companyia pot ser un indicador de la qualitat de la seva gestió i permetre que estigui més ben preparada per gestionar potencials riscos i oportunitats a llarg termini.

Aquesta filosofia d´inversió és aplicable a tots els productes financers, ja siguin fons, plans de pensions individuals i d´ocupació, assegurances de vida i societats o fons de capital risc. A més, hi ha fons temàtics que inverteixen en aigua, microfinances i energies netes, que busquen una rendibilitat tant financera com social. Com en qualsevol altra inversió financera, un producte ISR pot invertir en actius monetaris (lletres del tresor, pagarés d´empresa), renda fixa (deute públic: bons i obligacions; bons i obligacions d´empresa) o renda variable (accions).

Cada vegada és més clar que aquelles entitats que inverteixen amb raonaments ambientals, socials i de governança aconsegueixen més bona reputació a més d´un òptim acompliment economicofinancer i, si escau, borsari. L´ISR té en compte tant criteris financers (liquiditat, rendibilitat i risc) com ambientals, socials i de bon govern, tant en els processos d´anàlisi i presa de decisions d´inversió, com en l´exercici de la propietat activa (drets polítics inherents a determinats actius financers, com el vot responsable a les juntes d´accionistes). L´objectiu final és involucrar i fer partícips les companyies en l´avanç cap a un desenvolupament sostenible, i en aquest context hi ha índexs borsaris socialment responsables que permeten als inversors conèixer quines empreses compleixen estàndards de responsabilitat social, ambiental i de bon govern.

En aquesta línia, el factor ambiental està sent un dels motors de la gestió responsable. Els desafiaments que presenta el canvi climàtic per a la humanitat provoquen que el sector financer en general, i la inversió col·lectiva en particular, prenguin partit. Les dades avalen aquesta premissa. Els mil·lennistes (persones d´entre 18 i 35 anys) són la generació més disposada a valorar els fons sostenibles i invertir-hi. Més de la meitat (52%) inverteixen sovint o sempre en fons sostenibles, en comparació del 40% de la Generació X

(36 a 50 anys) i el 31% de la generació del Baby Boom (51 a 69 anys ).