Si l'aigua cau del cel, per què no és gratuïta?

Des de petits ens han explicat que gairebé tres quartes parts de la Terra són aigua. Hem estudiat els rius, els llacs, els mars i els oceans i, també, fenòmens atmosfèrics com la pluja, la neu o la calamarsa. Sembla que l´aigua ens envolta i que és infinita, però no és així, l´aigua és un recurs limitat que, a més, es veu cada dia més amenaçat pel creixement de la població urbana, la sobreexplotació i el canvi climàtic global.

Només el 3% de l´aigua del planeta és dolça i únicament el 0,007% és apta per al consum humà. Suficient per a tothom? L´Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que com a mínim cadascú de nosaltres ha de consumir 50 litres per habitant i dia, però la veritat és que aquesta xifra s´acosta més o menys a la realitat depenent del punt del planeta on ens trobem. Mentre que als EUA el consum és de 215 litres i a Espanya de 132 litres, es xifren en 700 milions les persones al món que no tenen accés a l´aigua potable. I la situació s´agreujarà. Amb la manca de pluges que deixa buits pantans i embassaments, l´agressiva industrialització que contamina el medi ambient en alguns països i la població que es multiplica, tot apunta que la meitat dels habitants del planeta podrien no disposar d´aigua potable per a consum o sanejament el 2080.

Disposar d´aigua en quantitat i qualitat és un element necessari en una societat de benestar i clau per a la prosperitat econòmica de qualsevol territori. Per aquests motius, la sensibilització, la gestió intel·ligent de l´aigua i les noves tecnologies tenen un paper fonamental.

L´aigua de l´aixeta és cara?



A Espanya, l´aigua de l´aixeta té un preu força assequible, i això, juntament amb el fals mite que aquest recurs és inesgotable, ens fa caure en la manca de control i el malbaratament. Tot i ser un dels països amb més escassetat d´aigua d´Europa, la despesa mitjana en aquest subministrament representa el 0,9% de la despesa familiar mensual, molt per sota del cost d´altres serveis de primera necessitat i lluny del 3% marcat per l´ONU com a xifra límit d´assequibilitat del Dret Humà a l´Aigua. La tarifa de l´aigua és aprovada sempre per l´autoritat competent i ve condicionada, principalment, per les circumstàncies específiques en què es presta el servei de la gestió del seu cicle. Actualment, el preu mitjà de l´aigua a Espanya és d´1,66 euros/metre cúbic. Pel mateix que costa una canya de cervesa paguem l´equivalent a més de dos dies i mig de consum d´aigua d´un habitatge d´una família de tres membres.

Tot i aquesta realitat, molts consumidors, intentant fer malabars amb l´economia domèstica, es queixen que la factura de l´aigua és cada any més voluminosa. Si l´aigua és un bé de primera necessitat que cau del cel, si és a la natura... per què no és gratuïta? Des que es recull fins que arriba a l´aixeta, l´aigua recorre un llarg camí que inclou diverses fases, altament complexes, que requereixen per part de les companyies que presten aquest servei coneixement, nombroses infraestructures i recursos. La gestió del cicle integral de l´aigua comprèn la captació, ja sigui en dessaladores –en zones properes al mar– o embassaments; el tractament i la potabilització, on s´eliminen impureses i microorganismes i es prepara per al consum humà; i la distribució, però, també, la recollida de les aigües usades i la seva posterior depuració per a la seva devolució al medi natural en condicions òptimes. Cada vegada que obrim l´aixeta s´activa una enorme xarxa d´infraestructures que vertebra la superfície del nostre país i en la qual a cadascú ens tocarien 5 metres de canonada.

Efectivament, l´aigua és un dret universal i s´ha de garantir la seva accessibilitat i assequibilitat. De la mateixa manera, és un bé sense preu en el mercat i de titularitat sempre pública, i les empreses especialitzades que s´encarreguen de portar l´aigua fins a les nostres llars no venen aigua sinó que presten i facturen un servei tan essencial com complex i, de vegades, desconegut pel ciutadà.

A Espanya, amb un model mixt publico-privat, la distribució de la població abastida per entitats de caràcter públic i privat o mixt es manté en equilibri. Al costat dels operadors públics, destaquen empreses privades de gestió integral d´aigua que garanteixen que, en tots els municipis, sobretot en els més petits, el subministrament d´aigua tingui un nivell de qualitat equivalent al d´una gran ciutat en posar al seu servei infraestructures i equipaments que d´altra manera serien inassumibles.