El nou mínim de l'euríbor deslliurarà alguns hipotecats de pagar interessos

L'euríbor a un any deslliurarà alguns hipotecats de pagar interessos en tancar l'octubre amb una nova baixada que el situarà al voltant del -0,180%, per sota del diferencial aplicat per algunes entitats. Quan el Banc d'Espanya confirmi aquesta dada, suposarà que per primera vegada l'indicador s'enfonsa prou per deixar sense efecte el diferencial més baix al qual es va vendre de manera general una hipoteca a Espanya, 0,17 punts. És el cas de Deutsche Bank, les hipoteques del qual subjectes a aquestes condicions, i revisades amb l'indicador actualitzat, tindrien interessos negatius, tot i que des del banc asseguren a Efe que els clients que tinguin contractat aquest tipus d'hipoteca simplement «no pagaran interessos». L'entitat d'origen alemany s'até a la postura de l'Associació Espanyola de Banca, que ha recomanat aquesta política en cas que una hipoteca estigui en negatiu, sense esmentar cap possibilitat de tornar interessos als clients en aquest supòsit. Davant la fita, que es preveia que pogués arribar a donar-se després de vint mesos amb l'euríbor negatiu, el sector bancari ha optat per apujar el diferencial que aplica o introduir una clàusula «zero» en les hipoteques a tipus variable, que estableix que l'indicador mai podrà baixar del 0%.